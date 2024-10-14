Вдруге за місяць: посольство України в Австрії отримало повідомлення про "замінування"

Посольство України в Австрії отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Це вже друге таке повідомлення за останні 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Республіці Австрія у Facebook.

Як розповіли у консульстві, 14 жовтня працівники отримали повідомлення про можливе мінування будівлі.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що попереднє повідомлення посольство отримало у п'ятницю, 27 вересня. Через це тимчасово припинено консульське обслуговування.

Варто також зауважити, що сьогодні в Україні було зафіксовано хвилю повідомлень про мінування - вони торкнулись міністерств, навчальних закладів, міських рад і не тільки. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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