ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второй раз за месяц: посольство Украины в Австрии получило сообщение о "заминировании"

Понедельник 14 октября 2024 16:54
UA EN RU
Второй раз за месяц: посольство Украины в Австрии получило сообщение о "заминировании" Фото: посольство Украины в Республике Австрия (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Посольство Украины в Австрии получило уведомление о возможном минировании здания. Это уже второе сообщение за последние 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия в Facebook.

Как рассказали в консульстве, 14 октября работники получили уведомление о возможном минировании здания.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией", - говорится в сообщении.

Напомним, что предварительное уведомление посольство получило в пятницу, 27 сентября. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.

Стоит также отметить, что сегодня в Украине была зафиксирована волна сообщений о минировании - они затронули министерства, учебные заведения, городские советы и не только. Подробно об этом –читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском