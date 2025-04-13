Вдень припече? Якої погоди чекати у Вербну неділю в Україні

Вербна неділя в Україні

Вербна неділя - одне з найважливіших християнських свят. Воно передує Великодню та відзначається за тиждень до нього.

Вербна неділя відзначає вхід Ісуса Христа до Єрусалима, коли люди вітали його, стелячи на дорозі пальмові гілки. В Україні пальмові гілки "трансформувались" у вербові, оскільки верба є символом відродження та оновлення.

Зазначимо, раніше синоптики попереджали, що потепління прийде в Україну як раз на Вербну неділю, 13 квітня. Скоро, за даними синоптиків, в Україні потепліє до 18°.

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