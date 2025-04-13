Днем припечет? Какой погоды ждать в Вербное воскресенье в Украине

Вербное воскресенье в Украине

Вербное воскресенье - один из важнейших христианских праздников. Оно предшествует Пасхе и отмечается за неделю до нее.

Вербное воскресенье отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его, стеля на дороге пальмовые ветви. В Украине пальмовые ветви "трансформировались" в ивовые, поскольку верба является символом возрождения и обновления.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что потепление придет в Украину как раз на Вербное воскресенье, 13 апреля. Скоро, по данным синоптиков, в Украине потеплеет до 18°.

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