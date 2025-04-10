Потепління на горизонті: синоптик розповіла про рекордні "плюси" в Україні (карти)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Це зима вже рештки висипає остаточно. Хоч і пізненько", - каже синоптик.

При цьому за словами Діденко, скоро в Україні потепліє.

"Але це вже все, скоро-прескоро сонце і +18 градусів!" - додала вона.

Також синоптик показала дві прогностичні карти температури повітря - на сьогодні, вдень 10 квітня і на вівторок, 15 квітня. На них дуже гарно видно, що потепління дійсно йде в Україну.

В Україні скоро потеплішає до +18 градусів (t.me/PohodaNatalka)