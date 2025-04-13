Вдень припече? Якої погоди чекати у Вербну неділю в Україні

В Україні 13 квітня синоптики обіцяють тепле сонце, але без примх не обійдеться. Місцями можливий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 0-2°. Температура вдень по області 10-15° тепла, у Києві 13-15° тепла. Погода в Україні 13 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями по області туман.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°. Температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг", - розповіли синоптики.

Вербна неділя в Україні

Вербна неділя - одне з найважливіших християнських свят. Воно передує Великодню та відзначається за тиждень до нього.

Вербна неділя відзначає вхід Ісуса Христа до Єрусалима, коли люди вітали його, стелячи на дорозі пальмові гілки. В Україні пальмові гілки "трансформувались" у вербові, оскільки верба є символом відродження та оновлення.

Зазначимо, раніше синоптики попереджали, що потепління прийде в Україну як раз на Вербну неділю, 13 квітня. Скоро, за даними синоптиків, в Україні потепліє до 18°.

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