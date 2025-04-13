Днем припечет? Какой погоды ждать в Вербное воскресенье в Украине

В Украине 13 апреля синоптики обещают теплое солнце, но без капризов не обойдется. Местами возможен снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр ".

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в Киеве 0-2°. Температура днем по области 10-15° тепла, в Киеве 13-15° тепла. Погода в Украине 13 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами по области туман.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°. Температура днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°. В Карпатах без осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем 6-11° тепла.

"Переменная облачность. Без осадков, только ночью на юго-востоке страны местами небольшой мокрый снег", - рассказали синоптики.

Вербное воскресенье в Украине

Вербное воскресенье - один из важнейших христианских праздников. Оно предшествует Пасхе и отмечается за неделю до нее.

Вербное воскресенье отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его, стеля на дороге пальмовые ветви. В Украине пальмовые ветви "трансформировались" в ивовые, поскольку верба является символом возрождения и обновления.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что потепление придет в Украину как раз на Вербное воскресенье, 13 апреля. Скоро, по данным синоптиков, в Украине потеплеет до 18°.

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