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Вдень потепліє. Синоптик розповіла, де чекати "спеку" в Україні сьогодні

Фото: синоптик розповіла, де чекати "спеку" в Україні 11 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому "спеку" варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вже вдень розпочнеться потепління.11 жовтня температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одеська область) до +12...+18 градусів", - розповіла вона.

При цьому, за даними синоптика, у більшості областей вдень очікується +10...+15 градусів.

"І лише в східній частині України завтра ще побуде холодна погода, вдень +7...+11 градусів. Опади у середу скрізь малоймовірні - антициклон", - додала Діденко.

Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним.

Погода в Києві

Вдень у столиці потепліє до +14 градусів і "найближчим часом заморозки підуть геть", а денна температура впродовж тижня наростатиме.

"Можливо до +20 градусів і навіть вище", - додала синоптик.

Потепління в Україні

Найближчими днями погоді в Україні навряд чи можна позаздрити. Водночас вже у п'ятницу, 13 жовтня, прийде істотне потепління. Зокрема, у п'ятницю температура провітря підніметься до +22 градусів.

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