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Днем потеплеет. Синоптик рассказала, где ждать "жару" в Украине сегодня

Фото: синоптик рассказала, где ждать "жару" в Украине 11 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 октября, в Украине немного потеплеет. При этом "жару" стоит ждать традиционно на юге, а холоднее всего будет на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Уже днем начнется потепление.11 октября температура воздуха повысится на западе и юго-западе Украины (Одесская область) до +12...+18 градусов", - рассказала она.

При этом, по данным синоптика, в большинстве областей днем ожидается +10...+15 градусов.

"И только в восточной части Украины завтра еще будет холодная погода, днем +7...+11 градусов. Осадки в среду везде маловероятны - антициклон", - добавила Диденко.

Ветер будет переходить на юго-западный, ожидается умеренным.

Погода в Киеве

Днем в столице потеплеет до +14 градусов и "в ближайшее время заморозки уйдут", а дневная температура в течение недели будет нарастать.

"Возможно, до +20 градусов и даже выше", - добавила синоптик.

Потепление в Украине

В ближайшие дни погоду в Украине вряд ли можно позавидовать. В то же время, уже в пятницу, 13 октября, придет существенное потепление. В частности, в пятницу температура воздуха поднимется до +22 градусов.

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