UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Вдень дрони атакували людей біля магазину під Фастовом: серед поранених підліток

Фото: дрони атакували людей біля магазину під Фастовом вдень 7 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень 7 травня російські дрони атакували Київську область. Поранення отримали четверо людей, які знаходились біля магазину у Фастівському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків", - розповів він.

За словами Калашника, всі постраждали отримали поранення вдень, знаходячись біля магазину. Поранені:

  • чоловік 1993 року народження отримав множинні осколкові поранення;
  • чоловік 1988 року народження - осколкові поранення черевної стінки та плеча;
  • дівчина 2009 року народження - осколкові поранення шиї та голови;
  • жінка 1978 року народження отримала гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилася. 

Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Атака РФ по Україні

В ніч на 7 травня окупанти запустили проти України балістичні ракети та більше 140 дронів.

Зокрема, у Києві загинули матір і син. Також є постраждалі, серед них - більшість діти. Загалом поранення отримали шестеро мешканців столиці.

Також у Бучанському районі внаслідок атаки сталося загорання в десятиповерховій новобудові. Також уламками пошкоджено фасад ще однієї новобудови, 3 приватних будинки та 18 автомобілів.

Близько 10:00 7 травня в Україні, у тому ж числі у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджали про дрони та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніДрони