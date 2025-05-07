Вдень дрони атакували людей біля магазину під Фастовом: серед поранених підліток

Вдень 7 травня російські дрони атакували Київську область. Поранення отримали четверо людей, які знаходились біля магазину у Фастівському районі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.
"Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків", - розповів він.
За словами Калашника, всі постраждали отримали поранення вдень, знаходячись біля магазину. Поранені:
Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
В ніч на 7 травня окупанти запустили проти України балістичні ракети та більше 140 дронів.
Зокрема, у Києві загинули матір і син. Також є постраждалі, серед них - більшість діти. Загалом поранення отримали шестеро мешканців столиці.
Також у Бучанському районі внаслідок атаки сталося загорання в десятиповерховій новобудові. Також уламками пошкоджено фасад ще однієї новобудови, 3 приватних будинки та 18 автомобілів.
Близько 10:00 7 травня в Україні, у тому ж числі у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджали про дрони та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
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