Днем дроны атаковали людей возле магазина под Фастовом: среди раненых подросток

Атака РФ по Украине

В ночь на 7 мая оккупанты запустили против Украины баллистические ракеты и более 140 дронов.

В частности, в Киеве погибли мать и сын. Также есть пострадавшие, среди них - большинство дети. В общем ранения получили шестеро жителей столицы.

Также в Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание в десятиэтажной новостройке. Также обломками поврежден фасад еще одной новостройки, 3 частных дома и 18 автомобилей.

Около 10:00 7 мая в Украине, в том же числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Предупреждали о дронах и угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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