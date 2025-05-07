У Києві та низці областей повітряна тривога: що відомо
Частину України, у тому ж числі й Київ, "накрила" повітряна тривога. Попереджають про дрони та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 09:41 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області.
Фото: карта повітряних тривог станом (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Також заявили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) в бік Сумської та Харківської області.
Також Повітряні сили попередили й про ворожі безпілотники:
- Полтавська область - група дронів з курсом на Кременчук та Полтаву;
- Сумська область: декілька груп дронів з курсом на Лебедин;
- Київська область - дрони з курсом на Київ, Фастів, Глеваху та Димер;
- Черкаська область - дрони з курсом на Канів, Драбів, Корсунь-Шевченківський.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під удар також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, дрони, КАБи й артилерію.
До обстрілу дронами Росія вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 7 травня безпілотники типу "Шахед" атакували Київ, внаслідок чого були постраждалі та загиблі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.