У Києві та низці областей повітряна тривога: що відомо

Частину України, у тому ж числі й Київ, "накрила" повітряна тривога. Попереджають про дрони та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Також Повітряні сили попередили й про ворожі безпілотники :

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Також заявили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) в бік Сумської та Харківської області .

Станом на 09:41 повітряну тривогу оголошено у:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під удар також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, дрони, КАБи й артилерію.

До обстрілу дронами Росія вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 7 травня безпілотники типу "Шахед" атакували Київ, внаслідок чого були постраждалі та загиблі.

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