Вдень не більше +12. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий дощ", - розповіли синоптики.

Як зазначають в "Укргідрометцентрі", вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°.

"В Карпатах вдень 1-6° тепла", - констатували в метеорологічній службі, додавши, що вітер буде північно-західним, 7-12 м/с.

Погода в Україні до кінця тижня

Весь найближчий тиждень в Україні буде холодно. Щоправда, вже в наступні 7 днів прийде потепління. За даними "Укргідрометцентру", у наступні три доби переважатиме погода без опадів.