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Днем не больше +12. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 октября, в Украине будет достаточно холодно. С "плюсов" - отсутствие осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентре".

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на северо-востоке страны днем местами небольшой дождь", – рассказали синоптики.

Как отмечают в "Укргидрометцентре", днем в Украине 7-12° тепла, в южной части до 16°.

"В Карпатах днем 1-6° тепла", - констатировали в метеорологической службе, добавив, что ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Погода в Украине до конца недели

Всю ближайшую неделю в Украине будет холодно. Правда, уже в следующие 7 дней придет потепление. По данным "Укргидрометцентра", в следующие трое суток будет преобладать погода без осадков.

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