Холодно та навіть сніг, але є і гарна новина. Синоптики дали прогноз до кінця тижня

Весь найближчий тиждень в Україні буде холодно. Щоправда, вже в наступні 7 днів прийде потепління.

Як розповіла синоптик, увесь тиждень в Україні буде холодним, у п'ятницю, суботу, неділю - ще холодніше.

"І в суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Але синоптик не пропустила можливість закинути обнадійливий орієнтовний прогноз.

"На наступному тижні хоч і не надовго, але потепліє", - констатувала Діденко.

Детальний прогноз

За даними "Укргідрометцентру", у наступні три доби переважатиме погода без опадів, лише завтра на сході та північному сході країни, вдень 19 жовтня на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

"Температура вночі 2-8° тепла, місцями, крім півдня, 0-2° морозу, в Карпатах до 4° морозу; вдень 7-13° тепла, у південній частині 12-18°. Температура у західних та північних областях 20 жовтня вночі 2-8° тепла, вдень 5-11° (в Карпатському регіоні 12-15°)", - йдеться в повідомленні

Дощі, як зазначають синоптики, у північній частині навіть з мокрим снігом, вночі 20 жовтня у південній та східній частинах, вдень 21 жовтня на півдні країни без істотних опадів.

Опалювальний сезон в Україні

Як прогнозувалось цього тижня на більшій частині України середньодобова температура впаде до 8 градусів тепла. За цих умов місцева влада ухвалює рішення про підключення будинків до централізованого опалення.

Так, у Києві вже цього понеділка, 16 жовтня, почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів. Крім того, про старт теплих батарей у Львові повідомив вчора мер Андрій Садовий. Крім того, найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.