Вдень до +25, вночі заморозки: якою буде погода в Україні 4 травня

15:00 03.05.2026 Нд
1 хв
Чи чекати завтра на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 4 травня (Getty Images)

В Україні завтра, 4 травня, очікується тепла та суха погода - місцями прогріє до +25 градусів. Дощ можливий лише на південному сході країни.

Погода в Україні

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

Фото: карта погоди в Україні на 4 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

Нагадаємо, синоптик Наталя Птуха у бліц-інтерв’ю РБК-Україна попередила про нове похолодання у травні та назвала орієнтовні дати.

