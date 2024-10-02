Вдень до +24, але з дощами. Де чекати на опади завтра в Україні

В Україні буде мінлива хмарність. На заході країни дощі, на решті території без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Погода в Україні 3 жовтня (facebook.com/UkrHMC)