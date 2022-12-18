Вдарять морози. В Україні сьогодні різко похолодає: прогноз погоди

Погода в Україні сьогодні, 18 грудня різко зміниться. Очікуються морози місцями до -10 та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, а в південно-східній частині, подекуди і в центральних областях дощ, вдень в Україні без істотних опадів.
На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть -2 -4, а вдень -4 -2 градусів морозу.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про значне погіршення погоди.
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