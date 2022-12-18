Ударят морозы. В Украине сегодня резко похолодает: прогноз погоды

Погода в Украине сегодня, 18 декабря резко изменится. Морозы ожидаются местами до -10 и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, а в юго-восточной части, местами и в центральных областях дождь, днем в Украине без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня днем в столице ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Столбики термометров ночью покажут -2 -4, а днем -4 -2 градусов мороза.
Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погоды.
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