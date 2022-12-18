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Ударят морозы. В Украине сегодня резко похолодает: прогноз погоды

Фото: погода в Украине 18 декабря резко изменится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 18 декабря резко изменится. Морозы ожидаются местами до -10 и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, а в юго-восточной части, местами и в центральных областях дождь, днем в Украине без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -8 -1 градус, днем почти так же -8 -2,
  • на западе ночью -8 -5, а днем -7 -3 градуса;
  • в восточных областях ночью от -3 до +2 градусов, днем +2 +12;
  • на юге страны ночью от -1 до +6, а днем от 0 до +6 градусов;
  • в центральных областях ночью -5 -1 градус, днем -3 +1.

Погода в Киеве

Сегодня днем в столице ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -2 -4, а днем -4 -2 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погоды.

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