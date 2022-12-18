Вдарять морози. В Україні сьогодні різко похолодає: прогноз погоди

Погода в Україні сьогодні, 18 грудня різко зміниться. Очікуються морози місцями до -10 та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, а в південно-східній частині, подекуди і в центральних областях дощ, вдень в Україні без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі -8 -1 градус, вдень майже так само -8 -2,

на заході вночі -8 -5, а вдень -7 -3 градуси;

у східних областях вночі від -3 до +2 градусів, вдень +2 +12;

на півдні країни вночі від -1 до +6, а вдень від 0 до +6 градусів;

у центральних областях вночі -5 -1 градус, вдень -3 +1.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть -2 -4, а вдень -4 -2 градусів морозу.