Ударят морозы. В Украине сегодня резко похолодает: прогноз погоды

Погода в Украине сегодня, 18 декабря резко изменится. Морозы ожидаются местами до -10 и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, а в юго-восточной части, местами и в центральных областях дождь, днем в Украине без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью -8 -1 градус, днем почти так же -8 -2,

на западе ночью -8 -5, а днем -7 -3 градуса;

в восточных областях ночью от -3 до +2 градусов, днем +2 +12;

на юге страны ночью от -1 до +6, а днем от 0 до +6 градусов;

в центральных областях ночью -5 -1 градус, днем -3 +1.

Погода в Киеве

Сегодня днем в столице ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -2 -4, а днем -4 -2 градусов мороза.