Вдарили ножем в руку і тулуб: Клименко розповів більше деталей нападу на Макарова

За його словами, кримінальне провадження за фактом нападу на Макарова в Соломʼянському районі Києва розпочала столична поліція.

За інформацією правоохоронців, невідомий підійшов до чоловіка, завдав удару ножем. Постраждалий наразі знаходиться в лікарні у важкому стані, але загрози життю немає. Нападника шукають.

"Напад відбувся напередодні о 22:44. Постраждалий отримав два поранення - одне по руці, інше в тулуб. Потім постраждалий викликав поліцію й отримав першу медичну допомогу від патрульного", - розповів Клименко.

Міністр додав, що правоохоронці наразі перевіряють усі можливі мотиви. Перша версія - побутова. Також є версія про роботу спецслужб Росії.