Вдарили ножем в руку і тулуб: Клименко розповів більше деталей нападу на Макарова

Під час нападу у Києві журналіст Юрій Макаров отримав два поранення - в руку та тулуб. Потерпілий викликав поліцію й отримав першу медичну допомогу від патрульного.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, кримінальне провадження за фактом нападу на Макарова в Соломʼянському районі Києва розпочала столична поліція.
За інформацією правоохоронців, невідомий підійшов до чоловіка, завдав удару ножем. Постраждалий наразі знаходиться в лікарні у важкому стані, але загрози життю немає. Нападника шукають.
"Напад відбувся напередодні о 22:44. Постраждалий отримав два поранення - одне по руці, інше в тулуб. Потім постраждалий викликав поліцію й отримав першу медичну допомогу від патрульного", - розповів Клименко.
Міністр додав, що правоохоронці наразі перевіряють усі можливі мотиви. Перша версія - побутова. Також є версія про роботу спецслужб Росії.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про напад на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Йому було завдано ножового поранення. Це сталося ввечері 16 квітня.
Відомо, що Макаров був госпіталізований у тяжкому стані, але наразі, його життю нічого не загрожує.
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці розслідують напад, а він взяв справу під особистий контроль.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що одна з версій слідства щодо нападу на Макарова - це сталось через його професійну діяльність і висвітлення війни Росії проти України.
Водночас джерела РБК-Україна повідомляли про те, що однією з версій слідства є проросійський слід.
Всі деталі нападу на Макарова - в матеріалі РБК-Україна.
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