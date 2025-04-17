Ударили ножом в руку и туловище: Клименко рассказал больше деталей нападения на Макарова

Нападение на Макарова

Напомним, сегодня стало известно о нападении на журналиста и исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Ему было нанесено ножевое ранение. Это произошло вечером 16 апреля.

Известно, что Макаров был госпитализирован в тяжелом состоянии, но пока его жизни ничего не угрожает.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители расследуют нападение, а он взял дело под личный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что одна из версий следствия относительно нападения на Макарова - это произошло из-за его профессиональной деятельности и освещения войны России против Украины.

В то же время источники РБК-Украина сообщали о том, что одной из версий следствия является пророссийский след.

Все детали нападения на Макарова - в материале РБК-Украина.

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