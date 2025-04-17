Зеленський відреагував на напад на Макарова і розкрив важливі деталі

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Зеленський відкрив нові деталі справи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, він вже прослухав доповідь від глави МВС Ігора Клименка щодо нападу на Макарова.

"На Макарова стався напад, був удар ножем. Пан Макаров живий. Ніж залишився на місці, там експертиза, працюють слідчі групи", - розповів Зеленський.

Він також підтвердив, що одна з версій слідства щодо нападу на Макарова - це сталось через його професійну діяльність і висвітлення війни Росії проти України. Зауважимо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли про те, що однією з версій слідства є проросійський слід.

"Але я думаю що у міністерстві і у поліції буде більш детальне пояснення. ми бажаємо йому як найшвидшого одужання", - сказав Зеленський.

Напад на Макарова

Вранці четверга, 17 квітня, стало відомо про напад на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Йому було завдано ножового поранення.

Відомо, що Макаров був госпіталізований у тяжкому стані, але наразі, його життю нічого не загрожує.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці розслідують напад, а він взяв справу під особистий контроль.