Одна з версій нападу на Макарова - проросійський слід, - джерело

У Києві скоїли замах на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Однією з версій слідства є проросійський слід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"У своїй професійній діяльності він показував проукраїнську позицію, тому як одна з версій розглядається і проросійський слід", - повідомили джерела РБК-Україна.

Що відомо про напад на Макарова

Сьогодні вранці стало відомо, що невідомий скоїв напад на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Йому було завдано ножове поранення.

Медики госпіталізували Макарова у тяжкому стані. Наразі, його життю нічого не загрожує.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці розслідують напад, а він взяв справу під особистий контроль.

Хто такий Макаров

Юрій Макаров - український журналіст, документаліст, письменник. Він народився у місті Софія, що у Болгарії, 24 квітня 1955 року. Навчався у Київському університеті ім. Т. Шевченка.

Макаров працював на ТРК "Студія 1+1" ведучим та головним редактором. А у 2008 році почав працювати Першому національному телеканалі на посаді автора-ведучого програми "Культурний фронт".

Загалом Макаров має багату журналістську кар'єру. Він був шеф-редактором та оглядачем часопису "Український тиждень". Працював на телеканалі "ТВі", ведучим програм "Цивілізація" та "Цивілізація 2.0".

У 2015 році почав працювати на ток-шоу "Війна і мир" на телеканалі "UA:Перший", з 2016 по 2017 рік працював у сфері документальних фільмів.

У 2019 році став виконавчим продюсером Суспільного телебачення НСТУ. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (з грудня 2019 по березень 2023 року).