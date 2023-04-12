Вдарили по Казахстану. У РФ заявили про випробування балістичної ракети

У РФ заявили, що провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка була випущена по території Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ ".

За даними Міноборони РФ, пуск дозволив підтвердити правильність "схемно-конструктивних та технічних рішень", які застосовуються при розробці нових комплексів стратегічного призначення.

Пуск відбувся нібито з полігону "Капустін Яр" в Астраханській області. Повідомляється, що навчальна бойова частина МБР вразила ціль на полігоні "Сари-Наган" у Казахстані.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що 20 лютого РФ провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим.

Пізніше американські військові експерти зазначили, що Росія не робила випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.