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Ударили по Казахстану. В РФ заявили об испытании баллистической ракеты

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Москва, Среда 12 апреля 2023 03:40
Ударили по Казахстану. В РФ заявили об испытании баллистической ракеты Фото: испытания межконтинентальной баллистической ракеты провела армия РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В РФ заявили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая была выпущена по территории Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Пуск состоялся якобы с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Сообщается, что учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане.

По данным Минобороны РФ, пуск позволил подтвердить правильность "схемно-конструктивных и технических решений", применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.

Напомним, ранее CNN сообщило, что 20 февраля РФ провела испытательный запуск ракеты "Сармат", но он оказался неудачным.

Позже американские военные эксперты отметили, что Россия не производила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

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