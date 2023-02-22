Росія не випробовувала балістичні ракети під час візиту Байдена до Києва, - Bloomberg

Росія не проводила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами офіційного представника Міноборони США, Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві.

Він зазначив, що Росія надала завчасне повідомлення США про планування запуску ракети відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння ще до того, як стало відомо про візит Байдена до Києва.

Повідомляється, що таке випробування є звичайним і не стало несподіванкою, тому США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що 20 лютого РФ провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим.

До того ж, вчора у своєму зверненні до Федеральних зборів Володимир Путін повідомив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Сьогодні це рішення схвалила Госдума.

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