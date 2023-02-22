ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія не випробовувала балістичні ракети під час візиту Байдена до Києва, - Bloomberg

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 11:37
Росія не випробовувала балістичні ракети під час візиту Байдена до Києва, - Bloomberg Фото: Росія не випробовувала балістичні ракети під час візиту Байдена до Києва (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія не проводила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами офіційного представника Міноборони США, Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві.

Він зазначив, що Росія надала завчасне повідомлення США про планування запуску ракети відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння ще до того, як стало відомо про візит Байдена до Києва.

Повідомляється, що таке випробування є звичайним і не стало несподіванкою, тому США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що 20 лютого РФ провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим.

До того ж, вчора у своєму зверненні до Федеральних зборів Володимир Путін повідомив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Сьогодні це рішення схвалила Госдума.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ракетні випробування
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України