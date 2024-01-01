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Втрати Росії в Україні перевищили 360 тисяч окупантів, - Генштаб

Україна, Понеділок 01 січня 2024 08:12
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Втрати Росії в Україні перевищили 360 тисяч окупантів, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 360 010 (+780) осіб ліквідовано;
  • танків - 5983 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 11087 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 8482 (+18) од.;
  • РСЗВ - 943 од.;
  • засоби ППО - 625 (+2) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6657 (+66) од.;
  • крилаті ракети - 1709 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11330 (+38) од.;
  • спеціальна техніка - 1277 (+9) од.

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