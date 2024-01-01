Втрати Росії в Україні перевищили 360 тисяч окупантів, - Генштаб
Фото: українські військові (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 360 010 (+780) осіб ліквідовано;
- танків - 5983 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 11087 (+17) од.;
- артилерійських систем - 8482 (+18) од.;
- РСЗВ - 943 од.;
- засоби ППО - 625 (+2) од.;
- літаків - 329 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6657 (+66) од.;
- крилаті ракети - 1709 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11330 (+38) од.;
- спеціальна техніка - 1277 (+9) од.
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