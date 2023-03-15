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Вдарили з 20 метрів. ЗСУ з танку рознесли позиції росіян, що планували атакувати (відео)

Фото: ЗСУ з танку знищили позиції росіян, що планували йти в атаку (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти накопичували наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Але українські військові попередили можливий наступ, вдаривши по ворогу з танку Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, удар було завдано з відстані в 20 метрів.

Як повідомлялось, війська РФ зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах. Українські захисники відбили понад 90 ворожих атак противника на цих відтінках фронту.

Крім того, російські військові активно будують нові укріплення на кордоні з Україною у Курській та Брянській областях РФ, а також в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

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