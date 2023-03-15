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Війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною: карти боїв ISW

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Київ, Середа 15 березня 2023 03:43
Війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною: карти боїв ISW Фото: війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові активно будують нові укріплення на кордоні з Україною у Курській та Брянській областях РФ, а також в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною: карти боїв ISW Луганський напрямок: війська РФ будують укріплення у Курській та Брянській областях

Російські війська продовжують будівництво оборонних споруд уздовж кордону Росії з Україною в Курській та Брянській областях РФ. Також окупанти тримають війська у Білгородській області для проведення показових акцій, щоб не допустити відходу українських сил на інші напрямки.

Раніше експерти ISW припускали, що російські сили можуть будувати оборонні укріплення для підтримки інформаційної операції, в якій українські сили зображуються як безпосередня загроза російській території.

Повідомляється, що 14 березня окупанти завдали ударів на північний схід від Куп'янська і вздовж лінії Сватове – Кремінна. Кадри з геолокацією, опубліковані 14 березня, вказують на незначне просування військ РФ у напрямку Новоселовського (14 км на північний захід від Сватового). Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські сили на цьому напрямі втрачають до роти (від 30 до 100 осіб особового складу) на добу, але не знижують кількість атак.

Війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною: карти боїв ISW Донецький напрямок: війська РФ намагаються обійти Авдіївку

Російські війська продовжують наступати у районі Бахмута Донецької області. Кадри з геолокацією, опубліковані 13 березня, показують, що ворог просувався вулицею Садовою у південній частині Бахмута.

За даними російських джерел, бойові дії все більше переміщуються у бік західного Бахмута, також бойовики ПВК "Вагнера" намагаються вийти на лінію Хромово – Богданівка за 5 км на захід від Бахмута.

Також 14 березня війська РФ продовжували наземні атаки у районі Авдіївки. Кадри з прив'язкою, опубліковані 13 березня, показують, що російські війська просунулися на схід від Красногорівки (приблизно за 9 км на північ від Авдіївки). Російський блогер також стверджував, що окупанти продовжують наступ у Красногорівці та намагаються обійти Авдіївку.

Війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною: карти боїв ISWПівденний напрямок: окупанти готуються до наступу ЗСУ

Окупанти продовжили будівництво укріплень в окупованих районах Запорізької та Херсонської області. На знімках із прив'язкою, опублікованих 13 березня, видно російські блокпости та оборонні споруди на південь від Токмака Запорізької області.

Раніше експерти ISW зазначали, що в РФ наростає занепокоєння стосовно можливого українського контрнаступу на півдні України, з чим пов'язана стурбованість російського інформаційного простору бойовою могутністю України.

Війська РФ наступають у Бахмуті та будують укріплення на кордоні з Україною: карти боїв ISW

Нагадаємо, що у Бахмуті (Донецька область) продовжуються позиційні бої, а українські захисники завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу РФ.

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