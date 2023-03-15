Ударили с 20 метров. ВСУ с танка разнесли позиции россиян, планировавших атаковать (видео)

Российские оккупанты накапливали наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Но украинские военные предупредили возможное наступление, ударив по врагу из танка Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.