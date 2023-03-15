Ударили с 20 метров. ВСУ с танка разнесли позиции россиян, планировавших атаковать (видео)

Российские оккупанты накапливали наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Но украинские военные предупредили возможное наступление, ударив по врагу из танка Т-72.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, удар был нанесен с расстояния в 20 метров.
Как сообщалось, войска РФ сосредоточили усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники отразили более 90 вражеских атак противника на этих участках фронта.
Кроме того, российские военные активно строят новые укрепления на границе с Украиной в Курской и Брянской областях РФ, а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
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