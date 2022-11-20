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Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА

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Николаев, Воскресенье 20 ноября 2022 00:15
Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА Фото: Один из поврежденных участков водопровода в Николаев удалось восстановить (facebook.com/mykoda)
Автор: Олег Васкив

Один из участков поврежденного в результате боевых действий водопровода, которым осуществляется водоснабжение Николаева, был восстановлен 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской областной военной администрации.

"Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации водовода "Днепр-Николаев" по которому осуществлялась поставка воды из Днепра в Николаев", - указали в ОВА.

По информации областной администрации, специалисты продолжают ремонтные работы еще на двух участках водовода.

Напомним, еще этой весной в Николаеве возникли проблемы с водоснабжением и питьевой водой.

Ведь 12 апреля из-за удара российских войск по водопроводу "Днепр-Николаев" на территории Херсонской области город остался без питьевой воды.

Виталий Ким заявил, что в Николаеве полностью возобновить поставки питьевой воды смогут после ремонта электросетей в Херсонской области. Это может произойти в ближайшие несколько недель.

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