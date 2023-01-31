Вдалий час для покупки. За скільки продають квартири у Києві та чи є попит

Мінімальний попит. Що відбувається на ринку новобудов

Попит на квартири у новобудовах Києва залишається низьким. Забудовники не поспішають знижувати ціни і сподіваються, що через кілька місяців ситуація покращиться, і вони знову зможуть продавати житло, каже у коментарі РБК-Україна Світлана Бащук з компанії Legion Real Estate.

"Якщо порівнювати із попитом до 24 лютого минулого року, коли почалося вторгнення Росії, то зараз житло в новобудовах фактично не продається. Це стосується і квартир, і заміського житла. Серед причин – ріст цін на ремонти, в які ще треба вкластися, щоб здати будинок клієнтам", – говорить вона.

Столичний рієлтор Олександр Бойко підтверджує: попри те, що вже майже рік ринок нерухомості України перебуває у стадії мінімальної активності, він все ж продовжує працювати.

"Працюють фінансові установи – банки, які надають фізичним особам кредит на покупку житла по різних програмах", – каже експерт РБК-Україна.

У жовтні 2022 року запрацювала програма єОселя: лікарі, вчителі, військові та деякі інші категорії громадян можуть отримати кредити на житло лише під 3%. За словами рієлторів, ця програма користується великим попитом, і вже є багато бажаючих. Світлана Бащук каже, що найперше в рамках програми цікавляться заміським житлом, яке дешевше, ніж в Києві.

Фото: Зараз квартири в Києві можна купити із суттєвими знижками, кажуть фахівці (РБК-Україна/Віталій Носач)

Водночас загалом за останні місяці після осені покупців стало значно менше, говорить Олександр Бойко.

"На мою думку, зараз вдалий час для придбання нерухомості, тому що можна отримати гарну знижку від продавців в розмірі навіть не менше 20% для нерухомості комфорт-класу", – вважає він.

Він вважає, що після завершення бойових дій буде збільшення попиту на нерухомість, розширяться програми з кредитування. Але це також призведе до росту цін. Будуть купувати в першу чергу найдешевше житло.

"Це буде, звісно, після припинення обстрілу столиці та інших міст. Але також треба розуміти, що люди завжди купували й будуть купувати нерухомість і надалі", – додає рієлтор.

Середня ціна м² в новобудовах за районами на початок 2023 року

Деснянський район – 34 200 грн;

Святошинський район – 38 800 грн;

Дніпровський район – 39 300 грн;

Дарницький район – 39 700 грн;

Солом’янський район – 40 000 грн;

Оболонський район – 44 500 грн;

Голосіївський район – 46 100 грн;

Подільський район – 61 800 грн;

Шевченківський район – 65 200 грн;

Печерський район – 107 700 грн.

Вторинний ринок. Скільки коштують квартири в Києві

Квартири на вторинному ринку продаються значно активніше, ніж у новобудовах, кажуть рієлтори.

"У категорії житла з "вторинки" навіть під час війни, є категорії людей, які хочуть як продати, так і купити нерухомість. Одним, наприклад, треба виїхати за кордон. Інші переїздять із небезпечних регіонів у відносно безпечний Київ. І якщо є заощадження, то купують тут житло. Тобто якийсь попит все одно є. Хоча він, звісно, не такий як до повномасштабного вторгнення", – каже вона.

Фото: Продавці на вторинному ринку можуть суттєво знизити ціни, щоб завершити угоду (РБК-Україна/Віталій Носач)

За спостереженнями фахівців, квартири на вторинному ринку можна придбати дешевше, ніж пишуть в оголошеннях. Продавці мають шанси продати житло, якщо дають хороші знижки. Через доволі низький попит зараз на ринку є великий вибір житла, і доступні різні варіанти фактично на будь-який смак.

На прохання РБК-Україна рієлтор Олександр Бойко наводить мінімальні ціни за квартири, які пропонуються на вторинному ринку.

Мінімальна вартість за 1-кімнатну квартиру, вторинний ринок по районах: