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Скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру: ціни на житло

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Субота 21 січня 2023 09:00
Скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру: ціни на житло Фото: Нерухомість у Польщі (unsplash.com/isaac-quesada)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі жителю із середньою зарплатою потрібно 7 років, щоб купити квартиру на 50 квадратних метрів. На тлі інших країн Європи це недовго.

При цьому доведеться відкласти 80 щомісячних заробітків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на in-poland.com.

Скільки потрібно заробляти, щоб купити середнє житло

Зазначається, що за середньої зарплати 2022 року в 6300 злотих (1340 євро) доведеться відкласти повністю 80 зарплат, щоб купити квартиру на 50 кв. м. На це піде майже 7 років. Загалом ціна буде понад 107 тисяч євро.

При цьому в інших країнах Європи придбати своє житло складніше – наприклад, у Чехії така по метражу квартира "потягне" на 120 зарплат, а в Словаччині – 140.

гідно з дослідженням порталу GetHome.pl, найпростіше придбати свої стіни в Данії – за 40 зарплат , та в Ірландії – за 50. Середня доступність житла по відношенню до зарплат в Іспанії (65), Італії (85), Німеччині (90), Франції (95).

Скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру: ціни на житло

Фото: Квартиру на 50 метрів можна купити за 80 середніх зарплат (unsplash.com/elcarito)

За даними банку PKO, у поляків виникла проблема з пошуком доступного житла – подорожчали і квартири, і кредити.

При цьому проблему може вирішити нова держпрограма "Перша квартира" із кредитом під 2%, яка почне працювати з середини 2023 року. За цією програмою перші 10 років держава покриватиме різницю із заниженою кредитною ставкою. Отримати кредит зможуть жителі віком до 45 років.

Скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру: ціни на житлоФото: Житло у Гданську (unsplash.com/maciej-drazkiewicz)

Скільки коштують квартири у містах Польщі

У новому звіті Нацбанку Польщі йдеться про те, що житло подорожчало в більшості міст на первинному та вторинному ринку. На вторинному ринку ціни зростали не так швидко, а в деяких містах навіть на кілька відсотків подешевшали влітку: в Познані, Катовіце, Любліні та Щецині.

Найдорожчі нові квартири у 2022 році були у таких містах, за кв. м:

  • Варшава – 12 742 злотих;
  • Гдиня – 11 908 злотих;
  • Краків – 11 699 злотих;
  • Гданськ – 11599 злотих;
  • Щецин – 10951 злотий;
  • Вроцлав – 10 520 злотих;
  • Познань – 9804 злотих;
  • Катовіце – 9229 злотих;
  • Люблін – 8815 злотих;
  • Лодзь – 8475 злотих;

Скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру: ціни на житлоФото: Будинок у Катовіце (unsplash.com/pawel-czerwinski)

При цьому на вторинному ринку до топ-5 найдорожчих міст за вартістю квадратних метрів увійшли: Варшава (11866 злотих); Краків (11037 злотих), Гданськ (10880 злотих); Вроцлав (10178 злотих), Познань (8050 злотих).

Нагадаємо, ми писали, скільки українці витратили в магазинах Польщі у 2022 році.

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