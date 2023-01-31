Удачное время для покупки. За сколько продают квартиры в Киеве и есть ли спрос

Минимальный спрос. Что происходит на рынке новостроек

Спрос на квартиры в новостройках Киева остается низким. Застройщики не спешат снижать цены и надеются, что через несколько месяцев ситуация улучшится и они снова смогут продавать жилье, говорит в комментарии РБК-Украина Светлана Бащук из компании Legion Real Estate.

"Если сравнивать со спросом до 24 февраля прошлого года, когда началось вторжение России, то сейчас жилье в новостройках фактически не продается. Это касается и квартир, и загородного жилья. Среди причин – рост цен на ремонты, в которые еще нужно вложиться, чтобы сдать дом клиентам", – говорит она.

Столичный риелтор Александр Бойко подтверждает: несмотря на то, что уже почти год рынок недвижимости Украины находится в стадии минимальной активности, он продолжает работать.

"Работают финансовые учреждения – банки, которые предоставляют физическим лицам кредит на покупку жилья по разным программам", – говорит эксперт РБК-Украина.

В октябре 2022 года заработала программа єОселя: врачи, учителя, военные и некоторые другие категории граждан могут получить кредиты на жилье только под 3%. По словам риелторов, эта программа пользуется большим спросом, и уже есть много желающих. Светлана Бащук говорит, что в первую очередь в рамках программы интересуются загородным жильем, которое дешевле, чем в Киеве.

Фото: Сейчас квартиры в Киеве можно купить с существенными скидками, говорят специалисты (РБК-Украина/Виталий Носач)

В то же время за последние месяцы после осени покупателей стало значительно меньше, говорит Александр Бойко.

"По моему мнению, сейчас удачное время для приобретения недвижимости, потому что можно получить хорошую скидку от продавцов в размере даже не менее 20% для недвижимости комфорт-класса", – считает он.

Он считает, что после завершения боевых действий вырастет спрос на недвижимость, расширятся программы по кредитованию. Но это также приведет к росту цен. Далее будут покупать в первую очередь самое дешевое жилье.

"Это будет, конечно, после прекращения обстрелов столицы и других городов. Но также нужно понимать, что люди всегда покупали и будут покупать недвижимость и дальше", – добавляет риелтор.

Средняя цена м² в новостройках по районам на начало 2023 года

Деснянский район – 34 200 грн;

Святошинский район – 38 800 грн;

Днепровский район – 39 300 грн;

Дарницкий район – 39 700 грн;

Соломенский район – 40 000 грн;

Оболонский район – 44 500 грн;

Голосеевский район – 46 100 грн;

Подольский район – 61 800 грн;

Шевченковский район – 65 200 грн;

Печерский район – 107 700 грн.

Вторичный рынок. Сколько стоят квартиры в Киеве

Квартиры на вторичном рынке продаются гораздо активнее, чем в новостройках, говорят риелторы.

"В категории жилья с "вторички" даже во время войны, есть категории людей, которые хотят как продать, так и купить недвижимость. Одним, например, нужно выехать за границу. Другие переезжают из опасных регионов в относительно безопасный Киев. И если есть сбережения, то покупают здесь жилье. То есть какой-то спрос все равно есть. Хотя он, конечно, не такой, как до полномасштабного вторжения", – говорит она.

Фото: Продавцы на вторичном рынке могут существенно снизить цены, чтобы завершить сделку (РБК-Украина/Виталий Носач)

По наблюдениям специалистов, квартиры на вторичном рынке можно купить дешевле, чем пишут в объявлениях. У продавцов есть шансы продать жилье, если дают хорошие скидки. Из-за довольно низкого спроса сейчас на рынке есть большой выбор жилья, и доступны разные варианты фактически на любой вкус.

По просьбе РБК-Украина риелтор Александр Бойко приводит минимальные цены за предлагаемые на вторичном рынке квартиры.

Минимальная стоимость за 1-комнатную квартиру, вторичный рынок по районам: