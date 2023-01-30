Ціни не знижуються. Скільки зараз коштує орендувати житло у Львові

На початку повномасштабного вторгнення ціни на практично все житло у Львові рекордно зросли. У Львів як у відносно безпечніше місце їхали люди з Києва, Дніпра, Харкова, Маріуполя. Тоді ж багато писали, що часто доводилося платити дуже багато за ночівлю навіть у маленьких кімнатах, бо всі інші варіанти вже були недоступні.

РБК-Україна дізнавалося, яка зараз ситуація на ринку житла Львова і що відбувається із цінами на оренду квартир.

Ріст цін навесні та спад влітку. Що відбувається на ринку житла Львова

На початку вторгнення РФ в Україну навесні ціни справді дуже зросли, підтверджує у розмові з РБК-Україна фахівець з підбору нерухомості у Львові Володимир Глущак. З одного боку, спрацювали звичайні закони економіки: коли є великий попит, то росте й ціна. А з іншого – деякі власники піднімали ціни аж занадто сильно.

"У лютому минулого року і на початку весни люди масово їхали до Львова з Харкова, Дніпра та інших міст. Львів став свого роду західним форпостом. Через Львів в усі регіони йшла гуманітарна допомога. Львів став до певної міри й логістичним центром. Пік приїздів переселенців був навесні, і до кінця травня ціни на житло все ще були дуже високі", – згадує він попит під час перших місяців вторгнення РФ.

Вже влітку, коли ситуація на фронті відносно стабілізувалася, окупанти відійшли від Києва й Чернігова, частина людей почали повертатися зі Львова додому. Попит на житло дещо знизився, і ціни також. Так продовжувалося до жовтня, поки не почалися масовані ракетні удари ворога по енергоінфраструктурі країни. Тоді попит на житло почав знову зростати, хоча вже не в таких великих масштабах.

Фото: Найбільше зросли ціни за оренду в новобудовах, бо подорожчали ремонти та будматеріали (facebook.com/LevDevelopment)

"Не треба забувати, що у Львові також може бути небезпечно. У мене були клієнти з Києва, які вже сюди їхали, і я мав від них завдаток на квартиру. Але одного дня по Львову також прилетіло. Вони перетелефонували, сказали, що поїдуть краще в менші містечка – Ужгород або Чернівці", – згадує рієлтор.

Попит на житло у Львові мав би зрости ще більше, але люди вибирають безпечніші місця. Зараз квартирами у Львові, звісно, цікавляться. Але не масово і не так активно. Попит все ще низький, якщо порівнювати його із "нормальним" інтересом до житла до повномасштабного вторгнення, каже Володимир Глущак.

Варіантів по оренді житла на ринку побільшало ще й тому, що зараз багато студентів львівських університетів роз'їхалося по домівках. Через обстріли канікули у багатьох будуть майже цілу зиму. Інші студенти не знають, чи відновиться очне навчання і тому не впевнені, що повернуться в найближчі тижні. Тому й ціни на житло вже не такі високі.

В середньому 10 тисяч. Від чого залежать ціни на житло

Крім попиту, на вартість житла в оренду у Львові впливають:

близькість або віддаленість від центру міста;

вторинне житло чи квартира у новобудові;

якість ремонту;

поверху, на якому знаходиться житло (перший поверх зараз дорожчий за останній);

наявність ліфту (6-поверхівки зазвичай без ліфтів);

квартира кутова чи всередині будинку (у другому випадку у квартирі дещо тепліше);

доступність транспорту, наявність поруч парків, лісу;

наявність у квартирі газу (популярний запит через відключення світла);

У Львові не так багато висоток, де немає газу, а є тільки електрика. Але якщо люди мають два хороші варіанти квартир за одну ціну, то виберуть ту, де є газ, каже Володимир. При цьому "радянський" ремонт мало кого цікавить: люди хочуть жити в комфортніших умовах. Але і ціни тоді будуть вищі.

Фото: Вартість житла залежить не тільки від попиту. останнім часом через ракетні удари ворога по енергооб'єктах часто запитують, чи є у квартирах газ (Getty Images)

Найбільше виросли ціни за оренду в новобудовах. Власники ставлять високу вартість, бо зараз набагато більше витрачають на ремонт.

“Підкреслю, що в кожному випадку все індивідуально і залежить від багатьох чинників. Тому діапазон цін – широкий. У віддалених районах Львова ціни часто не набагато нижчі, в середньому це 10 тисяч на місяць. Старі радянські квартири подалі від центру можна знайти й за 6-7 тисяч, але стан таких квартир зазвичай поганий. А в новобудовах квартири з дизайнерським ремонтом здають і за 30 тисяч на місяць", – каже він.

Ціни за оренду однокімнатної квартири у Львові по районах