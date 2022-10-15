Вдале нічне полювання. Сили ППО збили 5 ворожих дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю

Українські військові у ніч на 15 жовтня збили на Дніпропетровською областю 5 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Вдале нічне полювання наших захисників неба", - зазначив посадовець.
Резніченко вказав, що бійці повітряного командування "Схід" опівночі знищили над Дніпропетровською областю п’ять ворожих БПЛА іранського виробництва:
Нагадаємо, вночі 15 жовтня окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа.
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