Удачная ночная охота. Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью

Украинские военные в ночь на 15 октября сбили на Днепропетровской области 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Удачная ночная охота наших защитников неба", - отметил чиновник.
Резниченко указал, что бойцы воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских БПЛА иранского производства:
Напомним, ночью 15 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрелов вспыхнул пожар.
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