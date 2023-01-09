UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вдається потроху деокуповувати: що відомо про ситуацію в Луганській області

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Наталія Кава

Українським військовим вдається просуватись вперед на Сватівському та Кремінському напрямках. Однак Росія продовжує атакувати населені пункти Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Луганської ОВА.

За словами Сергія Гайдая, росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку. Але незважаючи на це нашим військовим вдається поступово просуватись вперед. Вони також змогли покращили свої позиції.

"На Сватівському та Кремінському напрямках ЗСУ просуваються уперед, вдається потроху деокуповувати територію в бік Кремінної", - сказав Гайдай.

Він звернув увагу, що незважаючи на значний успіх українських військових - окупанти постійно підтягують нові резерви.

Раніше РБК-Україна повідомляло, російські військові знищили всі будинки у Новоселівському (Луганська область). За цей населений пункт і досі точаться бої.

Нагадаємо, що Збройним силам України вдалося знищити 78 одиниць ворожої техніки у Луганській області за минулий місяць.

Також росіяни перекидають до Кремінної додаткові військові сили та техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News