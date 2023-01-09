Удается понемногу деоккупировать: что известно о ситуации в Луганской области

Украинским военным удается продвигаться вперед по Сватовскому и Кременскому направлениям. Однако Россия продолжает атаковать населённые пункты Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Луганской ОВА.
По словам Сергея Гайдая, россияне постоянно атакуют и обстреливают Белогоровку. Но, несмотря на это, нашим военным удается постепенно продвигаться вперед. Они также смогли улучшить свои позиции.
"На Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вперед, удается понемногу деоккупировать территорию в сторону Кременной", - сказал Гайдай.
Он обратил внимание, что, несмотря на значительный успех украинских военных, оккупанты постоянно подтягивают новые резервы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные уничтожили все дома в Новоселовском (Луганская область). За этот населенный пункт до сих пор идут бои.
Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 78 единиц вражеской техники в Луганской области за прошлый месяц.
Также россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику.
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