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Удается понемногу деоккупировать: что известно о ситуации в Луганской области

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным удается продвигаться вперед по Сватовскому и Кременскому направлениям. Однако Россия продолжает атаковать населённые пункты Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Луганской ОВА.

По словам Сергея Гайдая, россияне постоянно атакуют и обстреливают Белогоровку. Но, несмотря на это, нашим военным удается постепенно продвигаться вперед. Они также смогли улучшить свои позиции.

"На Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вперед, удается понемногу деоккупировать территорию в сторону Кременной", - сказал Гайдай.

Он обратил внимание, что, несмотря на значительный успех украинских военных, оккупанты постоянно подтягивают новые резервы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные уничтожили все дома в Новоселовском (Луганская область). За этот населенный пункт до сих пор идут бои.

Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 78 единиц вражеской техники в Луганской области за прошлый месяц.

Также россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику.

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