ВCП не будет преследовать судей за обвинительные решения против Сытника

Высший совет правосудия не будет применять дисциплинарные санкции в отношении судей, которые принимали обвинительные решения против главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

Сообщается, что третья дисциплинарная палата отказала в жалобе на судей первой и апелляционной инстанции Ровенской области. Текст решения пока не доступен.

"Претензии главы НАБУ в этим судьям касались содержания принятых против него судебных решений. ВCП, дисциплинарные палаты не оценивают решения судов. Это делают исключительно суды высших инстанций. То, что ВCП отказывает в жалобах, где все сводится к несогласию с позицией суда, - это практика, которая основана на прямой норме закона", - поясняет член ВCП Павел Гречковский.

В частности, глава НАБУ указывал на то, что его дело рассматривал уходящий в отставку судья апелляционной инстанции, что якобы влияет на законность его решений. Отдельные замечания касались способа оглашения решения и внесения в официальный реестр, однако данные самого реестра опровергают эту версию.

"Как докладчик по этой жалобе, я не принимал участия в голосовании. Решение принято коллегиально, палатой, на основании детально проверенных фактов. По закону, отказ в открытии дисциплинарного производства не пересматривается. Но, в данной ситуации может последовать ответная реакция, медийная, например, и она будет направлена против всего ведомства или отдельных персон. Это тоже частая практика давления на нас, если мы рассматриваем что-то резонансное. На самом деле, если кто-то хочет пересмотреть решения суда, то нужно обращаться не в ВCП", - поясняет Гречковский.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции. Его признали виновным в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. По итогу директора НАБУ внесли в реестр коррупционеров.

7 февраля в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Под его отставкой подписались 216 парламентариев.