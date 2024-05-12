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У вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей, - ЗМІ

Фото: у вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Європейський марш", який пройшов вчора, 11 травня, у Грузії, став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости-Грузия".

За словами фактчекерів, на протесті були присутні щонайменше 200 тисяч осіб. Водночас протягом дня їх кількість могла досягати й до 300 тисяч. 

Зазначається, що розрахунки проводились завдяки інструменту Mapchecking, який дозволяє підрахувати кількість людей на конкретній території після вказування щільності натовпу. 

Зокрема, згідно з підрахунками Visioner, до вчорашнього дня наймасштабніша акція протестувальників відбулась 28 квітня. 

Протести в Грузії 

Нещодавно правляча партія Грузії розпочала обговорювати законопроєкт про "іноземних агентів", що спровокувало хвилю протестів в країні. Документ суперечить демократичним принципам та є аналогічним тому, що прийняли в авторитарній Російській Федерації.  

Законопроєкт було підтримано парламентом Грузії в рамках другого читання 1 травня. Зокрема ситуація довкола протестів викликає занепокоєння в Європейському союзі (ЄС). Низка офіційних осіб засудила застосування сили проти протестувальників й, наприклад, закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до блоку.  

Більш детально про події в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.

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Грузія