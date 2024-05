Во вчерашнем протесте в Грузии приняли участие не менее 200 тысяч человек, - СМИ

По словам фактчекеров, на протесте присутствовало по меньшей мере 200 тысяч человек. В то же время за день их количество могло достигать и до 300 тысяч.

Всегда rally был большой в современной георгианской истории. Европейский квадрат был закреплен с маршерами, приходящими из приблизительно четырех различных местах, при том, что многие другие кладут прямо на площади. Кое-какие пришли последние и другие год назад. According to estimates from World Military via… https://t.co/WY4gNWW4A7 — Visioner (@visionergeo) May 11, 2024

Расчеты проводились благодаря инструменту Mapchecking, который позволяет подсчитать количество людей на конкретной территории после указания плотности толпы.

В частности, согласно подсчетам Visioner, до вчерашнего дня самая масштабная акция протестующих состоялась 28 апреля.

Это абсолютно неустойчивый человек из областей Тбилиси.



Georgia's future is in the EU and the West; and will never be в России. pic.twitter.com/LrXCILbOFm — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) May 11, 2024