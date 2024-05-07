ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євродепутати вимагають призупинити статус кандидата у ЄС для Грузії

Вівторок 07 травня 2024 14:38
UA EN RU
Євродепутати вимагають призупинити статус кандидата у ЄС для Грузії Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Понад 30 євродепутатів написали листа главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю з вимогою призупинити статус кандидата для Грузії у зв'язку із законом про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Civil.ge.

"Триваюча недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у просуванні "російського" закону про іноземних агентів, глушіння і застосування сили проти мирних демонстрантів, перейшла всі межі", - йдеться в листі.

При цьому наголошується, що така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві, що йде врозріз із дев'ятьма

кроків, які грузинський уряд взяв на себе, коли країні було надано статус кандидата в члени ЄС, і вона не може більше ігноруватися Європейським союзом.

"Ми закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити наступних заходів, які стануть чітким сигналом для грузинської влади", - йдеться в листі.

Євродепутати наголосили, що поведінка грузинської влади та провідної партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в члени ЄС.

"Тому статус кандидата має бути призупинено без подальшого прогресу в процесі вступу до ЄС", - ідеться в документі.

Крім цього підписанти листа закликають:

  • переглянути фінансування ЄС державного бюджету Грузії та урядових програм;
  • негайно провести проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії.

Серед авторів листа Пятрас Ауштрявічюс (Литва), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Гі Вергофстадт (Бельгія), Сандра Калнієте (Латвія) і ще 27 євродепутатів.

Передісторія

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" нещодавно почала обговорювати в парламенті законопроєкт про "іноземних агентів". Законопроєкт передбачає вплив влади на компанії, які отримують іноземне фінансування, що суперечить демократичним принципам.

Подібний законопроєкт уже було ухвалено в авторитарній державі Росія.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт про іноземних агентів. Після цього в Тбілісі почалися масові протести, і сили безпеки спробували розігнати демонстрантів.

Більш детально про події в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Європарламент Вступ в ЄС
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду