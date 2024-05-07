Євродепутати вимагають призупинити статус кандидата у ЄС для Грузії

Понад 30 євродепутатів написали листа главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю з вимогою призупинити статус кандидата для Грузії у зв'язку із законом про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Civil.ge.

"Триваюча недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у просуванні "російського" закону про іноземних агентів, глушіння і застосування сили проти мирних демонстрантів, перейшла всі межі", - йдеться в листі.

При цьому наголошується, що така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві, що йде врозріз із дев'ятьма

кроків, які грузинський уряд взяв на себе, коли країні було надано статус кандидата в члени ЄС, і вона не може більше ігноруватися Європейським союзом.

"Ми закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити наступних заходів, які стануть чітким сигналом для грузинської влади", - йдеться в листі.

Євродепутати наголосили, що поведінка грузинської влади та провідної партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в члени ЄС.

"Тому статус кандидата має бути призупинено без подальшого прогресу в процесі вступу до ЄС", - ідеться в документі.

Крім цього підписанти листа закликають:

переглянути фінансування ЄС державного бюджету Грузії та урядових програм;

негайно провести проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії.

Серед авторів листа Пятрас Ауштрявічюс (Литва), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Гі Вергофстадт (Бельгія), Сандра Калнієте (Латвія) і ще 27 євродепутатів.