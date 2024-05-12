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Во вчерашнем протесте в Грузии приняли участие не менее 200 тысяч человек, - СМИ

Воскресенье 12 мая 2024 03:53
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Во вчерашнем протесте в Грузии приняли участие не менее 200 тысяч человек, - СМИ Фото: во вчерашнем протесте в Грузии приняли участие по меньшей мере 200 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Европейский марш", прошедший вчера, 11 мая, в Грузии, стал самым большим митингом в современной истории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости-Грузия".

По словам фактчекеров, на протесте присутствовало по меньшей мере 200 тысяч человек. В то же время за день их количество могло достигать и до 300 тысяч.

Расчеты проводились благодаря инструменту Mapchecking, который позволяет подсчитать количество людей на конкретной территории после указания плотности толпы.

В частности, согласно подсчетам Visioner, до вчерашнего дня самая масштабная акция протестующих состоялась 28 апреля.

Протесты в Грузии

Недавно правящая партия Грузии начала обсуждать законопроект об "иностранных агентах", что спровоцировало волну протестов в стране. Документ противоречит демократическим принципам и аналогичен тому, что приняли в авторитарной Российской Федерации.

Законопроект был поддержан парламентом Грузии в рамках второго чтения 1 мая. В частности, ситуация вокруг протестов вызывает обеспокоенность в Европейском союзе (ЕС). Ряд официальных лиц осудили применение силы против протестующих и, например, призвали лишить Грузию статуса кандидата на вступление в блок.

Более подробно о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

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