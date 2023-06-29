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Вчорашні вибухи в Мелітополі: мер розповів про наслідки

Фото: вибухи в Мелітополі пролунали у місцевом депо та на базі окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора цілий день у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. "Епіцентром" вибухів стало місцеве депо та одна з баз російських військ.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера в Telegram.

"Все розпочалось опівночі, коли більш ніж п'ять вибухів пролунало у тимчасово окупованому Мелітополі. Продовжилось це о 10 ранку і закінчився день для ворога також вибухами, які пролунали о 8 вечора", - розповів він.

Щодо наслідків, то за словами Федорова дісталось місцевому депо, яке окупанти використовують для логістики свого озброєння та боєприпасів з тимчасово окупованого Криму.

"І тепер трохи не буде застосовуватись в логістиці мелітопольське депо та той транспорт - тепловози, електровози, які знаходяться зараз там", - додав Федоров.

Також вибухи пролунали на території військової бази, яку ворог захопив в авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області знаходиться під окупацією майже з початку вторгнення російських військ. Вони вважають місто своїм тилом, тому туди часто прибуває особистий склад та техніка ворога.

При цьому в місті постійно лунають вибухи. Буквально близько опівночі 28 червня у Мелітополі пролунала серія вибухів. Також цього дня вибухи в Мелітополі лунали бизько 11 ранку.

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Мелітопольвибухи