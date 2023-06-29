Вчерашние взрывы в Мелитополе: мэр рассказал о последствиях

"Все началось в полночь, когда более пяти взрывов прозвучало во временно оккупированном Мелитополе. Продолжилось это в 10 утра и закончился день для врага также взрывами, которые прогремели в 8 вечера", - рассказал он.

Что касается последствий, то, по словам Федорова, досталось местному депо, которое оккупанты используют для логистики своего вооружения и боеприпасов из временно оккупированного Крыма.

"И теперь немного не будет применяться в логистике мелитопольское депо и тот транспорт - тепловозы, электровозы, находящиеся там", - добавил Федоров.

Также взрывы прогремели на территории военной базы, которую враг захватил в авиагородке и вблизи поселка Константиновка, где было скопление вражеских войск.

Взрывы в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области находится под оккупацией почти с начала вторжения российских войск. Они считают город своим тылом, поэтому туда часто прибывает личный состав и техника врага.

При этом в городе постоянно раздаются взрывы. Буквально около полуночи 28 июня в Мелитополе раздалась серия взрывов. Также в этот день взрывы в Мелитополе раздавались около 11 утра.