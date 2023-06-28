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У тимчасово окупованому Мелітополі сталися вибухи

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Мелітополь, Середа 28 червня 2023 10:59
У тимчасово окупованому Мелітополі сталися вибухи Фото: у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у середу, 28 червня, сталися вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-каналы.

"Гучно в Мелітополі", - йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Мелітополі сталися вибухи

Також з'явилось фото від ППО окупантів. Також, за даними Telegram-каналів, після вибуху запрацювала знову сирена.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області окупували російські війська з перших днів масштабного вторгнення РФ в Україну. Місто стало місцем зосередження окупантів - як їхньої живої сили, так і техніки.

Але попри окупацію та постійну боротьбу загарбників із проукраїнськи налаштованими городянами, місцеві партизани постійно влаштовують у місті "бавовну". Вони точково знищують місця дислокації ворога. Буквально близько опівночі 28 червня у Мелітополі пролунала серія вибухів.

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Мелітополь вибухи
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