В окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів

У Мелітополі, тимчасово підконтрольному російським окупантам, знову пролунали вибухи. Це сталося близько півночі 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання та пабліки.

У мережі говорять про серію вибухів. Спочатку стало відомо про 4 гучні вибухи, після чого були ще 2.

Попередньо, відбулася детонація ворожого боєкомплекту, пишуть у Telegram-каналі "Гнила Черешня".

"Детонацію чують у Мелітополі! Це свідчить про те, що спрацювало великоросійське певео і горить очерет!" - із сарказмом зазначається у публікації.

"А у Мелітополі тим часом голосно, і звучить сирена з південного боку", - передає "РИА Мелитополь".

Крім того, уточнюється, що "гучно" також було у Терпені та Михайлівці.

Що саме вибухало в окупованому Мелітополі цього разу - офіційних даних наразі немає.

Вибухи на окупованих територіях

Зазначимо, що останнім часом офіційні представники України чи Telegram-канали часто пишуть про вибухи на тимчасово окупованих територіях. Під ударом опиняються російські склади з боєприпасами чи пункти дислокації солдатів.

Нагадаємо, що раніше, 22 червня, кілька вибухів чули мешканці тимчасово окупованого Мелітополя.

Також повідомлялося, що 18 червня під Генічеськом українські військові знищили склад боєприпасів. Про "приліт" у цьому місті стало відомо також і 23 червня вдень.